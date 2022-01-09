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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da aranan 62 şahıs hakkında işlem yapıldı

İHA

Van'da yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan araması bulunan 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van’da aranan 62 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van’da yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan araması bulunan 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 31 Aralık 2021 6 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 62 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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