Sarıkamış şehitleri anısına Erek Dağı’na tırmanış

Van'da Sarıkamış şehitlerini anmak için büyükşehir belediyesi öncülüğünde 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’na tırmanış düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış hareketinin 107. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizasyonunda tamamı profesyonel 11 kişilik dağcı ekibi, 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Erek Dağı’na tırmandı. Sabah 05.30 saatlerinde Bakrakçı Mahallesi Yedi Kilise mevkiinde başlayan zorlu tırmanış, yaklaşık 8 saat sürdü. Dağcılar zirveye ulaştıklarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okuyarak Sarıkamış şehitlerini andılar.

Zirvede Türk bayrağı da açan Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Dağcılık Eğitmeni Erhan Çalışkan, Sarıkamış şehitlerinin hatırasını yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Çalışkan, "3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’na yaklaşık 5 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından zirve yaptık. Burada Sarıkamış şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunduk, ruhlarına dualar okuduk. Bu vesileyle Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet minnetle anıyorum, ruhları şad olsun" dedi.

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