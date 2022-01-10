Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3 9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6 kilo 256,43 gram eroin, 8,44 gram esrar, 115,48 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 32 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti
Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.