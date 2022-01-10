Başkan Akman’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, toplumların gözü, kulağı ve sesi olduğunu söyledi.

Halkın haber alma hakkını temsil eden basın emekçilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, halkın haber alma hakkına aracılık eden basının, aynı zamanda vatandaşların sesini duyurmada da önemli bir rol oynadığını kaydetti. Başkan Akman, “Kamuoyunun vicdanı olmak gibi önemli bir sorumluluğu taşıyan basın mensuplarının özverili çabaları, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasimizin zenginleşmesinde önemli bir role sahiptir” dedi.

Çağımızın en zor mesleklerinden bir tanesinin de gazetecilik olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Halkı bilgilendiren, vatandaş ile devlet arasında köprü görevi yapan gazeteciler, ilin ve bölgenin kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişiminden de etkin bir rol üstlenmektir” diye belirtti.

10 Ocak tarihinin, gazetecilerin sorunlarının gündeme getirilmesi ve farkındalık oluşturması noktasında önemli bir gün olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Bu vesileyle gerek yerel, gerekse yaygın basında çalışan çok değerli gazeteci arkadaşlarımızın ‘10 Ocak Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler diliyorum” ifadeleri kullandı.

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