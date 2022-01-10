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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Aydın’dan Gazeteciler Günü mesajı

İHA

Kaymakam Aydın’dan Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Aydın, mesajında, “Basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen bugünde başta ilimizde faaliyet gösteren tüm değerli basın mensuplarımız olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Gazetecilik mesleği; özveri gerektiren, kamuoyunu hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirerek tüm zorluklara rağmen görevini yapmaya çalışan önemli bir meslek grubudur. Kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katarak, mesai mefhumu gözetmeyen çalışan gazeteciler bir toplumun doğru ve objektif olarak bilgilendirilmesinde önemli rol oynarlar. Devlet ve kamu olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın halka duyurulmasında etkin bir rol üstlenen basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte olduğu kamu hizmetinden dolayı tüm gazete, internet ve televizyon çalışanlarına teşekkür ediyor, görevleri başında vefat eden gazetecilerimize Allah’tan rahmet, fedakarca emek veren aktif basın mensuplarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

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