Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada yüzdüler



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın kış turizmine dikkat çekmek isteyen grup, kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada buz gibi suda yüzdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, ismini bulunduğu ilçeden alan Muradiye Şelalesi'nde belediyenin de desteğiyle etkinlik düzenledi. Dernek üyeleri, her mevsim farklı güzelliklere bürünen, şimdilerde ise kısmen donan şelalede halay çekip eğlendi. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü bölgede dernek üyeleri, suyun döküldüğü noktada, buz gibi suda yüzdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Muradiye Şelalesi'nin kışın donan görüntüsüyle ziyaretçilere seyrine doyumsuz bir manzara sunduğunu söyledi. Bölgenin tanıtımına ve kış turizmine katkı sunmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Dr. Özel, çok güzel vakit geçirdiklerini, herkesi Van'ın güzelliklerini görmeyi beklediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van / Muradiye Gülay KUYUCU

2022-01-10 12:23:40



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