Van Valisi Bilmez: Aşılama oranında da mavi kategoriyi yakalamamız gerekiyor



Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)-VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni açıklanan verilere göre en az vaka oranına sahip kentte hala istenilen seviyede aşılama yapılamadığını belirterek "Aşılama oranında da mavi kategoriyi yakalamamız gerekiyor. Çünkü aşılamada hala sarı renkteyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 25-31 Aralık tarihlerini kapsayan 100 bin kişide görülen 2,18 oranı ile en düşük vaka sayısına sahip Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki son durumu değerlendirdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelen Vali Bilmez, Van'ın aşılamada daha çok gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

'VAKA SAYISI BAKIMINDAN ÖRNEK İLLERDEN BİRİ OLDUK'

Vali Bilmez, şunları dile getirdi:

"Omicron varyantı, ilimizde de birkaç şüpheli vaka tespit edildi ama bu kişilerin test sonuçları negatif çıktı. Ama bu durum, bu varyantın ilimize gelmeyeceği anlamında bulunmuyor. Koronavirüse karşı aşılamada istediğimiz düzeyde değiliz. Van'ın aşıda daha çok gayret göstermesi lazım. Aşılama oranında da mavi kategoriyi yakalamamız gerekiyor. Çünkü aşılamada hala sarı renkteyiz. Üçüncü, dördüncü hatta beşinci doz sırası gelenlerin de mutlaka hatırlatma dozlarını olması gerekiyor. Bu süreçte tüm kamu kurumlarımız, özellikle güvenlik görevlilerimiz, vatandaşlarımız azami bir gayret gösterdi. Türkiye'de de vaka sayısı, bakımından örnek illerden biri olduk. Ama bir süre daha gayret göstermemiz gerekiyor. Kapalı ortamlarda da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

'YASAKLARA UYMAYANLARI UYARIYORUZ'

Yasaklanan taziye yemekleri ile ilgili de konuşan Vali Bilmez "Van'da taziye yemekleri yasaklanmıştı, buna yüzde 90 uyuluyor ama zaman zaman bu duruma hassasiyet göstermeyenlerin de olduğunu duyuyoruz. O kişilere de hem işlem yapıyoruz hem de uyarıyoruz. Bu hastalık bitmedi, yeni bir dalgası geliyor. Onun için vatandaşlarımızın her şey bitmiş gibi rahat davranmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız kapalı ortamlarda mecbur değillerse çok fazla durmamalı ve maske takmaya özen göstermelidir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-01-10 13:14:05



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