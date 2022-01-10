Van polisinden VGC'ye ziyaret

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensupları ile gazete kuruluşlarına ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret ederek, günlerini kutladı. Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri Haşim Talay, Şükrü Akyüz, Bişar Ulutaş, Cemal Aşan ve Ali İhsan Öztürk'ün hazır bulunduğu ziyarette, gazetecilerle sohbet eden ekipler, gazeteciler adına cemiyet yönetimine çiçek takdiminde bulundu. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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