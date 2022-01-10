Başkale'de kadınlara ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri

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Van'ın Başkale ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri düzenlendi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle “En İyi Narkotik Polisi Anne” temalı seminer düzenledi. Başkale Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından annelere uyuşturucunun zararları anlatılarak, alınması gereken önlemler konuşuldu. Seminerde ayrıca video ve slaytlarla uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgiler sunuldu.

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