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Başkan Kandaşoğlu’ndan normalleşme sürecine destek VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu: “ Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecini yerinde bir karar olarak görüyoruz”

İHA

Başkan Kandaşoğlu’ndan normalleşme sürecine destek VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu: “ Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecini yerinde bir karar olarak görüyoruz”

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında başlatılan normalleşme sürecini sonuna kadar desteklediklerini söyledi.
Van’ın önemli iş insanlarından olan VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Türkiye’nin Kars Akyaka Doğu Kapısı ile Ermenistan’ın Gümrü şehriyle, Iğdır Alican Sınır Kapısı ile de başkent Erivan’a bağlandığını ifade ederek ancak her iki kapının da kapalı olduğunu söyledi. Komşu iki ülke ile olan sınır kapılarının açılması gerektiğini vurgulayan Başkan Kandaşoğlu, “Kapılar kapalı da olsa Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaret Gürcistan ve İran üzerinden zaten yapılıyor. Her gün Erivan’dan İstanbul’a uçak ve otobüs seferleri var. Yüz bini aşkın Ermeni vatandaşı Türkiye’de yaşayıp, çalışıyor. Bunun yanında Erivan’da lahmacun salonu, fırınlar, elektrik malzemesi, inşaat malzemesi gibi iş yeri açan, ticaret yapan Türk vatandaşları var” dedi.
Kapının açılması durumunda halklar arasındaki kaynaşma ve diyalogların da gelişeceğine inandığını belirten Kandaşoğlu, “Sınır ticaretinin olmadığı bir coğrafyada üretim, ithalat ve ihracat sönük kalır. Kapıların kapalı olduğu bir coğrafyada halklar birbirlerine yabancı kalır. Yanlış algıları gelecek nesillere de taşırlar ve ön yargılı yaklaşımların önü alınmaz. Bu da çok kötü bir yaklaşım olur. Herkes kendi ülkesinin komşu ülkelerle ticaret yapmasını, yatırımlar gerçekleştirmesini, var olan sorunları aşmasını ve barış içinde yaşamasını istemelidir. Ayrıca Ermeni kapısının açık olması Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümüne de katkı sunacaktır.
Yılardır hep söylüyoruz. Kesinlikle hiç bir ülkenin uluslararası siyasi durumlarını ticaretle karıştırmamak gerekir. Gümrük kapıları kapatılmamalı ve ticaretin önüne engel konmamalıdır. Çünkü bu tür hareketler tüm ülkelerde özellikle ticaret alanında büyük kayıplara neden oluyor. Bizler VATSO olarak bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkili mercilere raporlarımızı sunduk. Bu çerçevede ülkemizin Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Bu kapsamda Türkiye Ermenistan sınır kapılarının açılması ile birlikte Van, Erivan ve Azerbaycan uçak seferlerinin de hemen yapılmasının hem ülkemiz hem de bölgemiz için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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