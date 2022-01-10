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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cevahir’den gazetecilere ziyaret

İHA

Cevahir’den gazetecilere ziyaret

Van’da Cevahir Kafe Restoran, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını ziyaret etti.
Cevahir Kafe Restoran sahibi İnanç Oğur ve Halka İlişkiler Sorumlusu Esra Güler ile birlikte ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kentteki basın mensupları ve gazete kuruluşlarını ziyaret eden Cevahir Kafe Restoran İşletme Müdürü Cihan Akbal, gazetecilerin gününü kutladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ilk olarak İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Akbal ve beraberindekiler, büro çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette basının toplum için çok önemli olduğuna dikkat çeken Cevahir Kafe Restoran İşletme Müdürü Cihan Akbal, İhlas Haber Ajansı'nın ülke ve dünya medyasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Özgür, objektif ve ilkeli basının toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahip olduğunu vurgulayan Akbal, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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