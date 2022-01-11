Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

İHA

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 3, Bitlis’te 1, Muş ve Hakkari’de 0 derece olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolda kalan araçların imdadına büyükşehir belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Yolda kalan araçların imdadına büyükşehir belediyesi ...
Başkan Say, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Say, gazetecilerle bir araya geldi
Başkan Tanış'tan VGC'ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Tanış'tan VGC'ye ziyaret
Müdür Çınarcı gazetecileri unutmadı
YEREL HABERLER Müdür Çınarcı gazetecileri unutmadı
Kar ve sisle kaplı 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmandılar
YEREL HABERLER Kar ve sisle kaplı 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na ...
Van Büyükşehir’den 'Beyaz Baston Haftası'nda miniklere farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir’den 'Beyaz Baston Haftası'nda ...
Cevahir’den gazetecilere ziyaret
YEREL HABERLER Cevahir’den gazetecilere ziyaret
Çatak'ta karlı yolda kayan kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çatak'ta karlı yolda kayan kamyonet dereye uçtu: 2 ...
Van’da kar yağışı
YEREL HABERLER Van’da kar yağışı
Başkan Gökçenay, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gökçenay, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü ...
Başkan Kandaşoğlu’ndan normalleşme sürecine destek VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu: “ Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecini yerinde bir karar olarak görüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kandaşoğlu’ndan normalleşme sürecine ...
Başkale'de kadınlara ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri
YEREL HABERLER Başkale'de kadınlara ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ ...
Van polisinden VGC'ye ziyaret
YEREL HABERLER Van polisinden VGC'ye ziyaret
Van Valisi Bilmez: Aşılama oranında da mavi kategoriyi yakalamamız gerekiyor
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez: Aşılama oranında da mavi ...
Vali Bilmez’den Omicron uyarısı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre kalmayalım" "İlimizin ikinci doz aşıda mavi olması için aşı olalım”
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Omicron uyarısı Van Valisi Mehmet ...
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada yüzdüler
YEREL HABERLER Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada ...
Başsavcı Dönmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Yarıyıl tatilini Van’da geçiren aileler, Elite World Van Hotels’in ayrıcalıklı dünyasını da deneyimleyecek
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilini Van’da geçiren aileler, Elite World ...
Kaymakam Aydın’dan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Aydın’dan Gazeteciler Günü mesajı
Erek Beş Yıldız Spor evinde kazandı
YEREL HABERLER Erek Beş Yıldız Spor evinde kazandı
Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden Gazeteciler Günü ...
Muradiye Şelalesi’nde yüzme keyfi Eksi 15 derecede kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin buzlu sularında yüzüp halay çektiler
YEREL HABERLER Muradiye Şelalesi’nde yüzme keyfi Eksi 15 derecede ...
Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, kışın hayvanlarını ahırlarda bakıp kar üzerinde besliyor
YEREL HABERLER Yazın yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.