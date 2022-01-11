Çatak’ta karla mücadele çalışması

– Van’ın Çatak Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çatak Belediyesi ekipleri, karla mücadele kapsamında ana arterler ve ara yollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, kaldırımlarda bulunan karları ise küreklerle temizliyor. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde izledi. Başkan Şeylan, “Kar yağışıyla birlikte araçlarımız ve saha personellerimiz kırsal mahallelerimiz ve şehir merkezimizde ana yollar başta olmak üzere kamu binaların önünde ve ara sokaklarımızda kar küreme ve tuzlama çalışmaları için seferber oldu. Vatandaşlarımızın karın olumsuzluklarından etkilenmemesi, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor” dedi.

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