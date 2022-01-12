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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sobacılar Çarşısı esnafı doğal gaza direniyor

İHA

Sobacılar Çarşısı esnafı doğal gaza direniyor

Van’da yarım asırlık Sobacılar Çarşısı’nda imalat yapan esnaf, doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla kış mevsiminde soba ve benzeri eşyaların tamirini yaparak geçimlerini sürdürüyor.
İpekyolu ilçesinde yer alan ve kentin en eski çarşısı olarak bilinen Sobacılar Çarşısı'nın esnafı; semaver, demlik, tencere, mangal, soba, banyo kazanı gibi birçok temel ihtiyaç malzemesinin üretimini yaparak günümüz koşullarına direniyor. Doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve artan maliyetlere rağmen sobacılık mesleğini devam ettirdiklerini söyleyen Metin Akcan isimli üretici, “Şu an eksik kalan bazı takımların satışını ve tamir işlerini yapıyoruz. Eksik boru, tahta, soba ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Artan fiyatlar herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Dolar yükselince malzemeye zam yapıyorlar, dolar düşünce malzemeden yüzde 5 oranında düşüş yaşanıyor, toptancılar fiyatları düşürmüyor. Dolar yükselince anlık zam uyguluyorlar, dolar düşünce hiçbir şey yok aynı fiyattan malzemeyi satıyorlar. Kış aylarının ortalarına doğru artık soba tamiratlarımız oluyor, kova satıyoruz. Bunun dışında doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve Ukrayna dediğimiz kömürün fiyatının çok yüksek olmasından dolayı vatandaşlar çoğunlukla kovalı ve sac sobalara yöneldi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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