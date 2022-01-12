Van'da 2 eve baskın; 292 gram eroin ve 1800 litre kaçak mazot ele geçirildi

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Harun AKSU/ VAN, (DHA)- VAN'da, jandarma ekiplerinin 2 eve düzenlediği operasyonda 292 gram eroin, 1800 litre kaçak mazot ve 419 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde 2 evde uyuşturucu ve kaçak akaryakıt olduğu ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, adresi belirlenen 2 eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 292 gram eroin, 102 gram afyon sakızı, 10 mermi, 419 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 28 jelikan ve 6 bidonda toplam 1800 litre kaçak mazot ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale

2022-01-12 15:12:24



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