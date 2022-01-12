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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Belediyesinden kursiyerlere ağız ve diş sağlığı eğitimi

İHA

Edremit Belediyesinden kursiyerlere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından aile toplum merkezine gelen kursiyerlere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.
Toplum merkezindeki kursiyerleri her hafta farklı konular içeren seminerlerle buluşturan Edremit Belediyesi Aile Kadın Müdürlüğü, bu hafta ise ağız ve diş sağlığı konusunu işledi. Kursiyerlerin ilgi ile takip ettikleri konular hakkında bilgiler veren Diş Hekimi Ömerhan Sönmez, yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Konuşmalarını slayt sunum eşliğinde sürdüren Sönmez, ağız ve diş sağlığının en önemli kuralının iyi bir diş bakımı olduğunu belirtti. Dişlerin zamanında diş hekimine gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunan Sönmez, doğru fırçalama yöntemleri hakkında da bilgiler sundu. Sönmez; ağız ve dış sağlığı, ağız bakımının önemi, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar gibi birçok konu başlığı altında bilgiler verdi.
Eğitim semineri, katılımcı kursiyerlerin sorularının cevaplanması ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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