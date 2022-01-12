Edremit Belediyesinden kursiyerlere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından aile toplum merkezine gelen kursiyerlere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Toplum merkezindeki kursiyerleri her hafta farklı konular içeren seminerlerle buluşturan Edremit Belediyesi Aile Kadın Müdürlüğü, bu hafta ise ağız ve diş sağlığı konusunu işledi. Kursiyerlerin ilgi ile takip ettikleri konular hakkında bilgiler veren Diş Hekimi Ömerhan Sönmez, yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Konuşmalarını slayt sunum eşliğinde sürdüren Sönmez, ağız ve diş sağlığının en önemli kuralının iyi bir diş bakımı olduğunu belirtti. Dişlerin zamanında diş hekimine gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunan Sönmez, doğru fırçalama yöntemleri hakkında da bilgiler sundu. Sönmez; ağız ve dış sağlığı, ağız bakımının önemi, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar gibi birçok konu başlığı altında bilgiler verdi.

Eğitim semineri, katılımcı kursiyerlerin sorularının cevaplanması ile son buldu.

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