Muradiye'de tarihi eser ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde yapılan aramada tarihî eser ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karahan Mahallesi’ndeki bir evde yapılan aramada, yaklaşık 60 parça tarihi eser ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. isimli şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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