Çaldıranlı sporcu Tuğba Çelik Türkiye finaline adını yazdırdı

Bingöl’de düzenlenen okullar arası kros yarışmasına bölge birincisi olan Çaldıranlı 14 yaşındaki Tuğba Çelik, Türkiye finaline adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen okullar arası Türkiye 3 bin metre ferdi kros yarışmasında Çaldıranlı 14 yaşındaki Tuğba Çelik birinci gelerek Türkiye finaline katılmayı hak kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen ve Çaldıran İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yetiştirilen sporcular her gün bir yeni başarıya imza atarak ülkeye yeni sporcular kazandırıyorlar. Antrenörler eşliğinde hazırlanan öğrenciler Bingöl’de düzenlenen okullar arası Türkiye kros yarışmada bölge birincisi gelerek Adana’da düzenlenecek olan Türkiye okullar arası kros yarışmasına katılmayı başardı. Sporcuların burada başarı elde etmeleri halinde Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek.

İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, “Bingöl de düzenlenen yarışmada birinciliği elde eden Tuğba Çelik’i tebrik ediyorum. İlçemizde gerek eğitim, gerek sportif alanlarında ciddi anlamda başarı elde ediyoruz. Ülke genelinde düzenlenen yarışmalarda öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla bizleri mutlu ediyor. Gerek eğitim ve öğretim gerekse sportif alanlarda becerisi olan her öğrencimizin için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, başarı elde edebilmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Her zaman sporcularımızla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyip sporcularımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Son olarak Bingöl’de düzenlenen 3 bin metre okullar arası ferdi kros yarışmasında birinci gelen Tuğba Çelik, Adana’da düzenlenecek olan yarışmada da aynı başarıyı elde etmesini bekliyoruz. Burada da başarı elde ederse sporcumuz ülkemizi Avrupa’da temsil edecek. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının arkasında emek var, özveri var. Sporcularımızın başarısı tamamen emeğe bağlıdır hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Hedeflerinin Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek olduklarını ifade eden Çaldıran İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Necip Çınarcı, “Sporcularımız hava sıcaklığının eksi 20 derecelerde antrenörler eşliğinde sportif eğitimler alıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz bünyesinde yetiştirilen öğrencilerimiz her geçen gün bir yeni başarıya imza atıyorlar. Kaymakamlığımız ve belediyemizin bizlere yaptıkları maddi ve manevi desteklerle daha büyük başarılara imza atmayı planlıyoruz. Hedefimiz ülkemize milli sporcular yetiştirerek ülkemizi Avrupa da temsil etmektir” dedi.

