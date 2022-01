Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Durğun gazetecileri ağırladı

Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Durğun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette basının önemine değinen Hakan Durğun, “Dürüst ve ilkeli haber anlayışıyla her koşulda görevlerini özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz” dedi.

Ziyarette ayrıca Yeşilay’ın çalışmaları hakkında da basın mensuplarına bilgi aktaran Durğun, “Yeşilay; 81 ülkede 120 şubesi, 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve 60 bin gönüllüsüyle 101 yıldır toplum yararına profesyonel bir gönüllülükle hizmet vermektedir. Yeşilay Van Bölge Koordinatörlüğü; kadın, genç, eğitim ve ArGe komisyonları, üniversitedeki Genç Yeşilay Topluluğu ve 500’ü aşkın gönüllüsüyle Van’da her ay birden fazla eğitim ve etkinlik düzenlemektedir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması’nı 2011 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Durğun, “2020 yılında Türkiye geneli 538 bin 633 eser başvurusu yapılmış olup, Yeşilay Van Şubesi 32 bin 784 eser girişi ile Türkiye 3’üncüsü olmuştur. 2021 yılında ise Türkiye geneli 438 bin 41 eser girişi yapılmış ve Yeşilay Van Şubesi 103 bin 685 eser girişi yaparak en fazla eser gönderen il olmuştur” diye konuştu.

Yeşilay Elçileri Projesi ile toplumun bütün katmanlarının bağımlılıkla mücadeleye dâhil edilmesine katkı sağlamak amacıyla bu alanda bilgilendirmeyi, toplumsal farkındalığı ve bilinci artırmayı amaçladığını vurgulayan Durğun, “Bu çerçevede çeşitli meslek (kırtasiyeler, kafe restoranlar, internet kafeler, büfeler, kıraathaneler, giyim mağazaları ve bay/bayan kuaför) gruplarına yönelik yapılacak ziyaretler kapsamında Yeşilay elçileri olabilecek esnaf ziyaret edilerek toplumsal duyarlılığının artırılmasına katkıda bulunulacaktır. Yeşilay Van Şubesi olarak ilimizde esnaf ziyaretlerine başlamış olduğumuzu duyuruyor, esnafımızın desteğini bekliyoruz. Bunun yanında YEDAM olarak tütün, alkol, madde, internet ve kumar oynama ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasını ve ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyoruz. 115’i arayarak YEDAM’dan randevu alabilir, ücretsiz olarak hizmetlerden faydalanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

