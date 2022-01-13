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Bakan Soylu'dan kurtarma çalışmasına katılan ekibe teşekkür belgesi

İHA

Bakan Soylu'dan kurtarma çalışmasına katılan ekibe teşekkür belgesi

– Van’da görev yapan ve Rize ile Artvin illerinde yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD, emniyet, jandarma ve DSİ personellerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri verildi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Rize ve Artvin illerinde yaşanan sel afetinde müdahale ve iyileştirme çalışmalarında görev alan AFAD, emniyet, jandarma ve DSİ personellerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile gönderilen teşekkür belgelerini takdim etti.
AFAD Van İl Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan, Adem Balkanlıoğlu ve Hamit Genç, AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, ilgili birim amirleri ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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