Van'da ‘Gelenekten Geleceğe Hikaye, Türkü ve Şiir Geceleri’

Van’da düzenlenen ‘Gelenekten Geleceğe Hikaye, Türkü ve Şiir Geceleri’ sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Anadolu'nun kadim anlatı, aşık ve söz geleneği olan ‘Gelenekten Geleceğe Hikaye, Türkü ve Şiir Geceleri’ etkinliği, Van'ın en eski kahvelerinden olan Kardeşler Çay Evinde yaşatılıyor. Van'da meddahlık geleneğini devam ettiren Aziz Saydut'un hikayeler anlatmasıyla başlayan etkinlik, Aşık Çağlari’nin türküleriyle devam etti. Şair ve yazar Fuat Arpa’nın okuduğu duygulu şiirlerin ardından Dertli Kazım ve Aşık Çağlari’nin atışması ise geceye renk kattı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Aziz Saydut, "Gelenekten Geleceğe Hikaye, Türkü ve Şiir Geceleri"nin kültürümüzün olmazsa olmazlarından olduğunu belirterek, “Van'da bu geceleri yaşatarak gelecek nesillere kültürümüzü anlatmak istiyoruz. Bu vesileyle her zaman olduğu gibi bu gece de bizlere hem gönlünü hem kapılarını açan, sıcacık çayları ile içimizi ısıtan Dolayı Öztürk ustamıza çok teşekkür ederiz. Programımıza katılan herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Biliyoruz ki bu tarz kültürel etkinliklere toplum sahip çıktıkça yaşar. Biz de bu doğrultuda elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız inşallah" dedi.

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