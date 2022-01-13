Muradiye'de eğitime kar engeli

'Don't Look Up' senaryosu gerçek olursa ne yapacağız?

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Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.

Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran kar yağışı ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Okulların yarım gün tatil edildiği ilçede, ulaşım ise güçlükle sağlanıyor. Tatil haberiyle çocuklar kar yağışı altında evlerinin yolunu tuttu.

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