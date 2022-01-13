Erciş'te kar tatili

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– Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe günü ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

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