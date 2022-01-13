Van- Bahçesaray kara yolunun 7 noktasına çığ düştü

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VANBahçesaray kara yolunun 7 noktasına çığ düştü. Güvenlik gerekçesiyle önceden kapıtalan yolun açılması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, güvenlik gerekçesiyle bu sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan VanBahçesaray kara yolunun 7 ayrı noktasına çığ düştü. Çığların temizlenmesi için bölgeye Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince Van-Bahçesaray kara yoluna giriş çıkışlara izin verilmiyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-01-13 13:49:12



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