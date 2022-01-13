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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atak Çaba’dan Kızılay’a kan desteği

İHA

Atak Çaba’dan Kızılay’a kan desteği

Van’da Yeni Nesil Atak Çaba Özel Öğretim Kursu öğretmen ve öğrencileri, Kızılay’a kan desteğinde bulundu.
Kentin önemli eğitim kurumlarından biri olan Yeni Nesil Atak Çaba Özel Öğretim Kursu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla da halkın takdirini kazanıyor. Kızılay'la işbirliği çerçevesinde düzenlenen kan bağışına Yeni Nesil Atak Çaba Özel Öğretim Kursu öğretmen ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Gece geç saatlere kadar devam eden kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Yeni Nesil Atak Çaba Özel Öğretim Kursu Kurucu Müdürü Mustafa Varan, “İnsanların hayatının söz konusu olduğu yerde, biz kurum olarak her zaman desteğe hazırız. Kızılay’a şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimiz devam edecektir. Ben bu anlamda kampanyaya katılım sağlayan personel, öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi.
Kızılay yetkilileri ise bu anlamlı katkıdan dolayı yeni Nesil Atak Çaba Kursu yetkililerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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