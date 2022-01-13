Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapıldı. Bu haftaki programda Van İl Müftülüğüne bağlı Tuşba İlçe Müftülüğünde görev yapan Din Hizmetleri Uzmanı Süheyla Türk, kadınlar ile bir araya gelerek seminer verdi.

Seminerde Türk, kadınlara ailede mahremiyet ve iffet, dinimizde aile hayatının önemi, eşler arası iletişim konularında bilgiler verdi.

Son derece verimli geçen seminer, karşılıklı görüş alışverişi ve sorucevap bölümüyle sona erdi.

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