Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar temizlemesi yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan operatör Kemal Aktaş ise son anda kurtuldu.

Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkiinde kar temizleme çalışması yapan kara yollarına ait greyderin üzerine çığ düştü. Operatörü Kemal Aktaş son anda kendisini kurtarırken, greyderin büyük bir bölümü çığın altında kaldı. Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan operatör Aktaş'ın hafif yaralandığı belirtildi.

Kar yağışı ile birlikte bölgede çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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