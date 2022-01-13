Jandarma, aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

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Harun AKSU/ BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde görev yapan jandarma trafik personeli, aç kaldığı sanılan tilkiyi yiyecek vererek besledi.

VanHakkari yolunun Bebleşin mevkisindeki kontrol noktasında jandarma trafik personeli, görev yaptığı sırada, tilkinin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Tilkinin aç kaldığını düşünen jandarma, yanına kadar gitti ve elleriyle yiyecek vererek besledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2022-01-13 16:37:20



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