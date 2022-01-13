Vali Bilmez’den Van-Tahran uçak seferi girişimi

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, VanTahran arası uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Vali Bilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Yaptığımız görüşmeler sonucunda, İran'dan özel bir havayolu şirketi haftada 2 gün TahranVan seferlerini başlatacak. Şirket yetkililerini önümüzdeki günlerde Van’da misafir ederek, ilimizin turizmine büyük katkı sunacak seferler için son noktayı koyacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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