Vanlı çocuklardan ‘okullar tatil olsun’ çağrısı Van'da lapa lapa kar yağışı devam ediyor

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Van’da sabah saatlerinde belli aralıklarla yağan ve daha sonra etkisini artıran yoğun kar yağışının akşam saatlerinde de devam etmesinin ardından çocuklar okulların tatil edilmesini istedi.

Van’ın güneybatı ve kuzeyinde yer alan ilçelerde sabah saatlerinde, merkez ilçelerinde de öğle saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Bazı ilçelerde okulların tatil edildiği kentte etkisini sürdüren kar yağışı özellikle kırsal kesimde çileye dönüştü. Ulaşımda da aksamalara neden olan kar yağışı, yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşı sevindirdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kar yağışı merkez ilçelerde de etkisini artırmasından dolayı akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan ve okuldan dönen çocuklar yarın okulların tatil olmasını istedi.

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