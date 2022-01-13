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Van’ın Bahçesaray ilçesinde yol açma çalışması yaptığı sırada üzerine çığ düşen iş makinesi kurtarıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi karayolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkiinde yol açma çalışması yapan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatörü Kemal Aktaş son anda kurtulurken, iş makinesinin büyük bir bölümü ise çığın altında kaldı. Çığ temizliği için bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi ise Bahçesaray Belediyesine ait iş makinelerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çığ altındaki iş makinesi kurtarıldı.

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