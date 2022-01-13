Tahran'dan Van'a uçak seferleri başlıyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın ekonomisine katkı sağlayan İranlı turistler, haftada iki gün karşılıklı olarak Tahran'dan Van'a taşınacak.
Van Valiliği ile İranlı havayolu şirketi yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, İran´dan Van´a haftada 2 gün uçak seferi başlatılıyor. Havayolu şirketi yetkilileri önümüzdeki günlerde Van´da Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir araya gelerek, kentin turizmine büyük katkı sunacak TahranVan arasındaki seferler için protokol imzalayacak.
Vali Mehmet Emin Bilmez, geçen yıllarda 500 bin İranlı turistin Van´a geldiğini hatırlatarak, "İranlı turistler ilimizin ekonomisine büyük katkı sunuyor. Biz Tahran´dan da ilimize turistlerin direkt ulaşımının sağlanması için özel bir havayolu şirketiyle görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. İnşallah artık haftada 2 gün seferler başlayacak. İlimize hayırlı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-01-13 18:58:38
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