Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, kar yağışına rağmen küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte merkezde 13 noktada çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, karla mücadelesine etkin bir şekilde devam ediyor. Ana arterlerde sürekli ring atarak küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yolları temiz tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. 10’larca araç ve personelle çalışan ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor.

Gece yaşanabilecek don olaylarına karşı da tedbir alan Van Büyükşehir Belediyesi, tuzlama ve küreme ekiplerini hazırda bekletiyor.

Öte yandan ekipler, kırsal mahallelerde ise bir yandan karla mücadele ederken, bir yandan da yolda kalan vatandaşların yardımına koştu.

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