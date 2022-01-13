Van'da eğitime kar tatili

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Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

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