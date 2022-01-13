Van'da okullara 'kar' tatili



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, orta ve liselerde eğitimöğretime 1 gün ara verildi.

Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitimöğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-01-13 20:43:47



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