Van'da okullara 'kar' tatili (2)

KAR VE TİPİDE ARAÇLAR YOLDA KALDI
Van'da kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek ve Köşebaşı mahallelerinde bazı araçlar yolda kaldı. Jandarmaya gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kara saplanan araçlar Büyükşehir ve İpekyolu belediyeleri karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Ekiplerimizle birlikte ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadayız. Gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerimiz kırsal mahallelerimizden Gövelek ile Köşebaşı arasında yolda mahsur kalan araçları ve sürücülerini kurtardı" dedi.Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-01-13 21:12:13
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