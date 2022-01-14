Çaldıran-Doğubayazıt karayolu ulaşıma kapatıldı

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Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, ulaşımda da aksamalar meydana geliyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ÇaldıranDoğubayazıt karayolu da Tendürek Geçidi bölgesinde ulaşıma kapatıldı.

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