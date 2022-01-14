Kafası demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Bir kadın daha! Korkunç cinayet!

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Van’ın Özalp ilçesinde soğuktan korunmak için depoya girmek isterken kafası korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı.

Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde soğuktan korunmak için girmek istediği deponun demir korkuluklarına kafası sıkışan köpek için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri seferber oldu. Demir korkuluklar kesilerek kurtarılan köpek, veterinere teslim edildi.

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