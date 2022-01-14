Çaldıran-Doğubayazıt karayolu ulaşıma açıldı

Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki karayolu, ulaşıma açılırken, VanBahçesaray yolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşım kapandı.

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van merkez ve ilçelerinde okullar tatil edilirken, ulaşımda da aksamalar meydana geliyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ÇaldıranDoğubayazıt karayolu Tendürek Geçidi bölgesi Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaşıma kapatılmıştı. Kar yağışı ve fırtınanın durmasıyla trafiğe kapatılan yolda kar temizlemesi başlatan ekipler, tır ve çekiciler hariç yolu saat 20.00’da trafiğe açtı. Yolun küçük araçlara açılmasının ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, bu gün saat 10.30’dan itibaren de zincir takmak suretiyle yol ağır vasıtalara açıldı.

Öte yandan, VanBahçesaray yoluna çığ düşmesi ve yoğun tipiden dolayı kapanırken, BahçesarayHizan yolunun 13 ile 28. kilometreleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam 21.30 sularında ulaşıma kapatıldı. Her iki güzergahta da yol açma çalışmaları devam ediyor.

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