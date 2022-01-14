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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da karla mücadele çalışması devam ediyor

İHA

Van’da karla mücadele çalışması devam ediyor

Van’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Van’da dün başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki ana arterlerde karla mücadele çalışması sürüyor. Yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik çalışmasını hızlandıran ekipler, ana caddelerdeki kar temizleme çalışmasına ise kar toplama aracını (Amkodor) kullanıyor.
Van Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yol temizleme çalışması yaparken esnaf da kaldırımları temizleyerek ekiplere destek verdi. Kar yağışı nedeniyle bu yıl kuraklığın yaşanmayacağını söyleyen vatandaşlar, kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini ve belli aralıkla yağması gerektiğini ifade etti.
Kent merkezinde karla mücadele çalışması sürerken diğer taraftan yolu ulaşıma kapanan 509 mahalle ve bu mahallere bağlı 421 mezra yolunun açılması için ekipler çalışmaların aralıksız bir şekilde yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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