Gürpınar Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van’ın Gürpınar ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri adeta teyakkuza geçti.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte 11 noktada çalışma başlatan ekipler, gece boyunca ana yollar, hastane ve mahalle yollarını açık tutmak için çalışma gerçekleştirdi. Daha önce kış ayları ile ilgili gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayan ve tedbirlerini alan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; yağışlarla birlikte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için Temizlik Hizmetleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle yolda kalmış tır şoförlerinin imdadına yetişen belediye ekipleri, yoğun çalışma sonrası 4 tırı kurtardı.

İlçe merkezinde 40, kırsal mahallelerde ise 80 santimetreyi bulan kar kalınlığı olduğunu ve kar yağışının başladığı andan itibaren sahada olduklarını belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Ekiplerimiz gece boyunca ulaşımın açık tutulması adına kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir çalışma ortaya koyuyor. Acil durumlara öncelik veriyoruz ve bu kapsamda da çalışmalarımızı gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızda şu ana kadar yolları yüzde 80 oranında açtık kalan kısımlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan yola çıkarken yanlarında zincir ve çeki halatı bulundurmaları konusunda uyarıyoruz. Kar yağışının etkisini azaltmasının akabinde ara sokaklarda ve mahalle aralarında kapsamlı bir temizlik çalışması yürüteceğiz” dedi.

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