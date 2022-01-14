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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA

Van’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Van’da dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı merkeze uzak mahalle yollarını ulaşıma kapatırken, şehir merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası dışarı çıkan vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Kar yağışı sonrası fotoğraf çekmek için çıkan Mehdi Şaylık isimli vatandaş, “Van’da iki gündür aralıksız bir şekilde kar yağıyor. Bu ilçe ve merkeze uzak köyler için ulaşım açısından biraz kötü oldu ama geçtiğimiz yaz mevsimi kurak geçti. Bu kuraklık için kar yağması çok iyi oldu. Van Gölü kuraklık nedeniyle çekilmişti, bu yağış Van Gölü’nün kendini toparlamasını sağlayabilir. Her mevsimin güzelliği olduğu gibi bu mevsimin de kendine ait güzellikleri var. Kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Umarım bu şekilde devam eder ve kuraklığın artık son bulmasını sağlar. Kar yağışı Van’a farklı bir güzellik katıyor. Park ve bahçelerdeki ağaçların üstüne yağan karlar mükemmel bir görüntü sunuyor. İnsanlarda bu görüntüleri kaçırmayıp fotoğraf çekiyor” dedi.
Kar yağışının kuraklık açısından çok faydalı olduğunu söyleyen Muhammet Aslan isimli vatandaş ise “Kar yağışı kuraklık açısından çok önemlidir. Son zamanlarda küresel ısınmayla birlikte ülkemizde ciddi kuraklık sorunu yaşanıyordu. Bu nedenle kar, yağmur hayattır. Su nasıl hayatsa kar ve yağmur bu şekilde hayattır. Kar yağdığında en güzel şey ağaçlar üstünde biriken karlardır. Bu Van’ı daha güzel gösteriyor ve doğuya çok yakışıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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