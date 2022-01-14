Bahçesaray-Hizan yolu ulaşıma açıldı

Van’ın Bahçesaray ile Bitlis’in Hizan ilçesi yolu ulaşıma açıldı.

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van merkez ve ilçelerinde okullar tatil edilirken, ulaşımda da aksamalar meydana geliyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle BahçesarayHizan yolunun 13 ile 28. kilometreleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün 21.30 sularında ulaşıma kapatılmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol bu gün saat 15.00 sularında tekrar trafiğe açıldı. Yetkililer, sürücülerin zincirsiz, takoz ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını istedi.

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