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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

İHA

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında bulunan Uzunyol mevkiinde kopan enerji nakil hattı, karlı ve soğuk havaya rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri tarafından onarıldı.
İran sınır bölgesinde bulunan enerji nakil hatlarının tipiden dolayı kopmasının ardından VEDAŞ ekipleri harekete geçti. Hava sıcaklığının eksi 25 derece olduğu ve kar kalınlığının bir metreyi bulduğu bölgede kara bata çıka ilerleyen VEDAŞ ekipleri, zor şartlar altında çalışmalarını yürüterek bölgeye yeniden enerji verdi.
Açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Çaldıran’ın Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Çaldıran 2 bin 50 rakımlı ve hava sıcaklığının eksi 45 derecelere kadar düştüğü bir ilçedir. Son bir haftadan bu yana aralıksız yağan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreyi buldu. Tipiden dolayı ilçemizin yüksek kesimlerinde bulunan enerji nakil hatlarında arıza meydana gelerek kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için VEDAŞ yetkililerimiz anında arızanın bulunduğu yere giderek, hava sıcaklığının eksi 25 dereceleri bulduğu bölgelerde çalışmalarını yürüterek yeniden enerjinin verilmesini sağlıyorlar. İlçemizde bulunan tüm hizmet birimlerimiz, vatandaşlarımızın rahat edebilmeleri ve sorun yaşamamaları için çalışmalarını aralıksız yürütüyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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