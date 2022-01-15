VEDAŞ ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı

Van’ın Muradiye ilçesinde elektrik arızasının giderilmesi için çalışma yürüten Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
İlçeye bağlı Kocasapan, Beşparmak, Otlakbaşı, Ovapınar ve diğer mahallerde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye hareket eden VEDAŞ ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda araçlarla ilerleyemeyince, yürümek zorunda kaldı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Tüm olumsuz hava koşullarına rağmen arızaya ulaşan ekipleri, ilçe geneline tekrar elektrik verilmesini sağladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.