Kar kalınlığı 50 santimi geçti, ilçede hayat durdu

Van'ın Muradiye ilçesinde dün sabahtan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, ilçede hayat durma noktasına geldi.

Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etkisi altına al kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Dün akşam saatlerinde ilçede başlayan kar yağışı halen etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santimetreyi bulurken şehir merkezinde ise 50 santimetreye ulaştı. Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi ve elektrik kablolarında kopma meydanda geldi. Çatısız evlerde ikamet eden bazı aileler ise sabahın ilk saatlerinden itibaren evlerinin damlarını temizlemeye başladılar. Yola çıkan sürücüler ise yoğun kar yağışı nedeniyle önce zincir bağladılar, sonra yola koyuldular. Sürücüler kar yağışı nedeniyle bazen önlerini bile görmekten zorluk çektiler. Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışının başladığı saatten itibaren şehir merkezinde ve köylerde kapalı yol bulunmaması mesai harcıyor.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, “Kar yağışı ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Belediyemize ait karla mücadele ekiplerimiz kar yağışın başladığı andan itibaren sahada olup toplam 10 araç 22 personel ile ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yol açma çabaları devam ediyor" dedi.

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