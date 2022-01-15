Van'da 673 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı



Gülay KUYUCUTuncay AVCI/VAN, (DHA)VAN´da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 930 yerleşim yerinin yolundan 673'ü açıldı.

Kentte perşembe günü başlayan kar yağışı, dün de aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı, kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle kent genelinde 930 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte il genelinde 250 iş makinesi ve 650 personelle kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 673 yerleşim yerinin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Halen kapalı olan 257 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLÇESİ ÇALDIRAN OLDU

Van'da dün ve önceki gün etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde gece saatlerinde dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Gece en düşük hava sıcaklığı İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde ölçüldü. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46,4 derece ile Türkiye'de en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Çaldıran'da dün geceki hava sıcaklığı sıfırın altında 31,1 derece oldu. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçülen bu sıcaklığın ardından sular dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Bu arada, yoğun kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gürpınar ilçesinde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Tuncay AVCI

2022-01-15 11:50:32



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