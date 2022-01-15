Başkan Akman, gençlerle tecrübe paylaşımında bulundu

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘Tecrübe Paylaşımı’ programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Kalecik Toplum Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ‘Gençlerle Tecrübe Paylaşımı’ programına katılan Başkan Salih Akman, büyük bir bölümü üniversite sınavına hazırlanan 1825 yaş grubu gençlerle bir araya geldi. Bir eğitimci olan Başkan Akman, gençlere öğretmenlik mesleğinin önemi ve üniversite sınavına hazırlanırken dikkat etmeleri gereken hususları anlattı. Hayatından gençlere örnekler de veren Başkan Akman, okula giderken yaşadıkları zorlukları anlattı. Geçmiş ile bugünkü imkanları da karşılaştıran Başkan Akman, ilçede eğitime verdikleri desteği imkanları çerçevesinde sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Akman, amaçlarının Tuşbalılara en güzel şekilde hizmet edebilmek olduğunu ifade etti. Tuşba Belediyesi olarak gençlere yönelik güzel projeleri olduğunu da ifade eden Başkan Akman, “Bu yıl kırsal mahallelerde yaşayan gençlerimizin istifade edeceği 6 adet sentetik çim sahamızı tamamlayarak onların hizmetine sunduk. Yine siz gençlerin daha fazla faydalanmasını beklediğimiz, yarı olimpik yüzme havuzumuz, çok amaçlı kapalı spor salonumuz ile 480 kişilik tribünlü futbol sahamızı inşallah yıl içerisinde tamamlayarak siz gençlerin hizmetine sunacağız” dedi.

Gençlik yıllarından bu yana gerek öğretmenlik mesleği ve gerekse hayatında edinmiş olduğu bilgi birikim, tecrübe ve deneyimlerini gençlerle paylaşan Başkan Akman, “Gençler bu yıllarınız çok önemli yıllardı. Bu yıllar sizlerin kendinizi yetiştirebileceğiniz, kendi değerinizin üzerine değer katabileceğiniz çok önemli yıllar. Kısaca elde edeceğiniz bilginizi tecrübe ile beraber hayat içinde doğuracaksınız. Bunun için bu yılları iyi değerlendirin” ifadelerini kullandı.

Gençlerden gelen sorulara da içtenlikle cevaplayan Başkan Akman, gençlerle keyifli ve samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren tecrübe paylaşımı programına Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ile bazı birim müdürleri de katıldı.

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