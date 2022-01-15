Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van Gürpınar yolu, Kurubaş Geçidi'nin 018. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.