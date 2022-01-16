Van Büyükşehir Belediyesinden kar ve çığ uyarısı

Van Büyükşehir Belediyesi, bu gece etkili olan kar yağışı nedeniyle muhtemel çığ, tipi ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

Van’da kent genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla ilgili büyükşehir belediyesi önemli uyarılarda bulundu. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte etkili olacak kar yağışlarının etkisini arttırarak devam ettireceği tahmin edildiği ifade edilerek, "Karla karışık yağmur, yoğun kar yağışları ve kuvvetli fırtınadan dolayı ani sıcaklık değişimleri, muhtemel çığ, buzlanma ve don ihtimaline karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarılara takip etmeleri gerekiyor. Bu süre zarfında özel araç sahipleri ve vatandaşların mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların toplu taşıma araçlarını kullanması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları da önem arz etmektedir” denildi.

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